تجاوز 40 مليون دولار .. تركي آل شيخ يكشف عن أحدث تعاون مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز|صور

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن طرح أول الأفلام التى يتم تصويرها داخل حصن big time من بطولة كل من النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز.

فيلم the seven dogs من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز

ونشر تركي ال شيخ عددا من صور كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، وكتبت معلقا: “اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي اليوم بدا تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح”.

وأضاف: "الفيلم سيكون اول فيلم يتصور في استديوهات الحصن Big Time … في اكبر انتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الاربعين مليون دولار … بطولة اثنين من اهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة … الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم احمد عز … واخراج المخرجين العالميين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 .. يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

تعاون تركي آل شيخ مع الموسيقار هانز زيمر

وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار تركي ال شيخ عن تعاونه مع الموسيقار هانز زيمر خلال الفترة المقبلة فى أعمال موسيقية جديدة.

ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك رفقة هانز زيمر ، وكتب معلقا: "ألتقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر…الأسطورة Hans Zimmer …تناقشنا كثيرا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبا… ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة…أيضا عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له…كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها… لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى .