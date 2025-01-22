قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«فلوسك كلها معانا».. كهربا لـ والدته: لو دعيتي ليا هديكي نصف مليون جنيه
ترامب يهدّد بفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي.. ويحذر روسيا
الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص بعد مشاجرة مع جيرانه بالمقطم
ترامب يهدّد الرئيس الروسي بشأن المفاوضات حول الحرب الأوكرانية
وفاة اللواء عزمي قريطم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا كبيرًا على جنوب لبنان
طرح وحدات سكنية جديدة في 13 مدينة .. المساحات وطرق التقديم
ترامب: عفو «بايدن» عن بعض الشخصيات كان «سخيفًا».. وعصر ذهبي ينتظر أمريكا
سُنن نبوية وعبادات في آخر أيام رجب .. اغتنمها قبل فوات الأوان
ترامب: سأدعم إيلون ماسك إذا أراد شراء «تيك توك»
اتحاد الكرة يرفض تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز وترشيح 3 مصريين
سنتغلب على الصين.. «ترامب» يعلن ضح استثمارات بـ500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تجاوز 40 مليون دولار .. تركي آل شيخ يكشف عن أحدث تعاون مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز|صور

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز
تقى الجيزاوي
×

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن طرح أول الأفلام التى يتم تصويرها داخل حصن big time من بطولة كل من النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز.

فيلم the seven dogs من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز 

ونشر تركي ال شيخ عددا من صور كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، وكتبت معلقا: “اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي  اليوم بدا تصوير فيلم The Seven Dogs  من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح”.

وأضاف: "الفيلم سيكون اول فيلم يتصور في استديوهات الحصن Big Time … في اكبر انتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الاربعين مليون دولار … بطولة اثنين من اهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة … الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم احمد عز … واخراج المخرجين العالميين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 .. يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

تعاون تركي آل شيخ مع الموسيقار هانز زيمر 

وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار تركي ال شيخ عن تعاونه مع الموسيقار هانز زيمر خلال الفترة المقبلة فى أعمال موسيقية جديدة.

ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك رفقة هانز زيمر ، وكتب معلقا: "ألتقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر…الأسطورة Hans Zimmer …تناقشنا كثيرا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبا… ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة…أيضا عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له…كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها… لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى .

تركي ال شيخ كريم عبد العزيز أحمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى

البنوك| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياة آخر وسط الشارع بالأقصر

حالة الطقس

أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات .. الأرصاد تحذر

أرشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوم

شهادات البنوك

1187 جنيها لمدة 60 شهرا.. أفضل شهادة ادخار من البنك الأهلي

الطقس

تحذير الأرصاد | أمطار تضرب القاهرة صباحا

ترشيحاتنا

فتحي عبد الحفيظ سويلم

تامر أمين عن استشهاد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم: أدّى واجبه بكل إخلاص وشجاعة|فيديو

أنغام

أنغام: المرأة القوية لا يحتاجها الرجل.. والاختيارات الخاطئة واردة

الفنانة أنغام

أرى نفسي صوت مصر.. وأعتبر نفسي جزءا من صناعة الموسيقى.. أنغام تفاجئ جمهورها بتصريحات مهمة

بالصور

تجاوز 40 مليون دولار .. تركي آل شيخ يكشف عن أحدث تعاون مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز|صور

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز

بالحجاب .. لقطات من بروفات أحلام قبل انطلاق حفلها بساعات |شاهد

أحلام
أحلام
أحلام

احذر نقص فيتامين د يتسبب في مخاطر صحية خطيرة.. الجز على الأسنان أخطرها

مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان
مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان
مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان

الدايت مش هيجيب نتيجة| تحذير.. هذه الأشياء تمنع إنقاص الوزن

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فيديو

إطلالة نادية الجندي

فستان مكشوف البطن.. نادية الجندي ترد بطريقتها على انتقادات إطلالتها في «جوي أورد»|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تنبيه عاجل من وزارة التعليم بشان امتحانات الثانوية العامة | ما القصة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد