شاهد احتفالات عيد الغطاس المجيد بالوادي الجديد .. صور

صلي نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (عيد الظهور الإلهي)، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية على مدار ثلاث أيام من ١١ وحتى ١٣ طوبة، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الداخلة، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب.

وعيد الغطاس هو إحياء لذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن على يد القديس "يوحنا المعمدان"، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى وهو الثالث في الأهمية لدى الأقباط بعد عيدي الميلاد والقيامة.

وجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية أخدت الاحتفال بعيد الغطاس من الرسل وحددوا موعده ليكون في 11 طوبة بالنسبة للتقويم القبطي المتبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يعتبر أحد أقدم الأعياد في الكنيسة حيث بدء الاحتفال بيه في القرن الثاني الميلادي.