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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول معجزة للمسيح .. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار عرس قانا الجليل

معجزة عرس قانا الجليل
معجزة عرس قانا الجليل
ميرنا رزق
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 12 طوبة حسب التقويم القبطي من كل عام بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقا للسنكسار.

تذكار عرس قانا الجليل

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مُسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وفي هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل، وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها المسيح بعد العماد.

وبحسب السنكسار كان قد دعي السيد المسيح والقديسة مريم العذراء إلى العرس وكذلك بعض تلاميذ ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة لم تأت ساعتي بعد، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه.

وكانت ستة أجران موضوعة هناك قال لهم يسوع أملوا الأجران ماء فملئوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ، فقدموا الخمر الذي تحول بأمره الإلهي فصار خمرا جيدا، كما شهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس: " كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتي سكروا فحينئذ الدون أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن، هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فأمن به تلاميذه.

أول معجزة بعد العماد 

واحتفلت الكنيسة القبطية أمس الأحد 19 يناير بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية اتمام طقس المعمودية للدخول الى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

واحتفل به الأقباط بالصوم الانقطاعي والمعروف ببرمون الغطاس قبيل صلاة القداس الإلهي، ثم حضور القداس عيد الغطاس المجيد وذلك من خلال اقامة قداس العيد مساء أول أمس.

اذ ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في السادسة من مساء أول أمس القداس الالهي احتفالا بعيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار تقليد بابا الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يترأس بابا الكنيسة الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

البابا تواضروس الكنيسة قداس السنكسار الغطاس عرس قانا الجليل

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