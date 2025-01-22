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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جهاز تنفسي طبيعي.. مشروبات تخفف احتقان الأنف

احتقان الأنف
احتقان الأنف
نهى هجرس
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يعاني الكثير من الأشخاص بسبب احتقان الأنف المستمر، وخاصة في فصل الشتاء، ومع الرطوبة يزداد الأمر بشكل كبير ، مما يلجأ العديد منهم للمشروبات الطبيعية التي تساعد على تخفيف احتقان الأنف.

مشروبات طبيعية لعلاج احتقان الأنف


1. الماء الدافئ

يساعد شرب الماء الدافئ في ترطيب الأنف والمساعدة في تخفيف الاحتقان بشكل كبير وفعال.

2. الشاي بالزنجبيل والعسل

الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان، والعسل يساعد في تهدئة الحلق.

3. شاي البابونج

البابونج له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض بشكل كبير .

4. المشروبات المالحة

يمكنك تناول القليل من الماء الدافئ مع قليل من الملح للمساعدة في تخفيف الاحتقان.

5. شاي النعناع

النعناع يحتوي على المنثول الذي يساعد على فتح الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان.

المصدر times of india 
 

البابونج احتقان الأنف علاج احتقان الأنف اسباب احتقان الأنف محلول ملح

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