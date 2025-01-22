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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أمطار وصقيع.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أمطار وصقيع.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
أمطار وصقيع.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
ولاء خنيزي
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توقع بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر عن اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 وجد  فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

 كما حذر من وجود شبورة مائية في الصباح، وسنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في البيان عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفيء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. 

الشبورة المائية 

جاء في البيان أيضًا وجود شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسيكون هناك نشاط للرياح أحيانًا يوم الخميس الموافق 23 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

حذر البيان كذلك من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة في الصباح من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وسيصل ارتفاع الأمواج من 1 متر الي 1.75 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وسيصل ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، فيما سيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

تبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة:

المنطقة

الأربعاء 22 يناير

الخميس 23 يناير

الجمعة 24 يناير

عظمى

صغرى

عظمى

صغرى

عظمى

صغرى

القاهرة والوجه البحري

20

11

19

11

20

11

السواحل الشمالية

19

10

18

10

19

09

شمال الصعيد

23

08

21

08

21

09

جنوب الصعيد

28

12

24

10

23

11

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