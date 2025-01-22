أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، وذلك بعد التذبذب بين الارتفاع والانخفاض الذي شهدته خلال الأيام الماضية، وسنرصد خلال السطور التالية أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وسعر طبق البيض اليوم.

أسعار الدواجن

جاءت أسعار الفراخ البيضاء بسعر يتراوح بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

جاءت أسعار الفراخ الساسو لتسجل سعر يتراوح بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سجلت الفراخ الأمهات سعر 77 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار البيض

سعر كرتونة البيض (الأبيض) سجلت سعر يتراوح بين 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا في المزرعة، لتباع إلى الجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 159 جنيهًا إلى 161 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض (الأحمر) سعر يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا في المزرعة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 160 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة البيض (البلدي) بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا لتباع إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

سجل الكتكوت الأبيض شركات سعر يتراوح بين 48 جنيهًا إلى 55.5 جنيهًا.

سجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يتراوح بين 40 جنيهًا إلى 40.5 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور سعر يتراوح بين 25 جنيهًا إلى 26 جنيهًا.

سجل الكتكوت البلدي الحر سعر يتراوح بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيهًات.

أسعار الرومي

سجل لحم رومي ابيض سعر يتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر لحم رومي اسمر بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط