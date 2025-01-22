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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصر .. لما ذكرت في خطاب تنصيب ترامب؟

حفل تنصيب دونالد ترامب
حفل تنصيب دونالد ترامب
أمينة الدسوقي
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مراسم تاريخية شهدها حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي جعلها محط أنظار العالم أجمع كما جاء اسم مصر فى الخطابات التي تم الإدلاء بها خلال الحفل.

اسم مصر فى خطاب تنصيب ترامب 

رجال دين ألقوا خطاباتهم أمام العالم أجمع من بينهم فرانكلين غراهام المبشر المسيحي، والذي تحدث عن  خروج بني إسرائيل من مصر، خوفا من بطش فرعون، على يد موسى عليه السلام.

كما أرعب المبشر المسيحي عن أمله في أن يكون جيه دي فانس نائب الرئيس خير مساند لترامب، متمنيا أن يكون داعما مثلما فعل النبي هارون، مع أخيه النبي موسى عليهما السلام.

رجال دين فى حفل تنصيب ترامب 

لم يكن فرانكلين غراهام المبشر المسيحي، رجل الدين الوحيد الذي حضر حفل تنصيب دونالد ترامب داخل مبنى الكونجرس، حيث ألقى العديد من رجال الدين خطابات وأدّوا صلوات أمام المدعوين.

وأقسم ترامب برفع يديه اليمنى على نسخة من الكتاب المقدس ورثها من والدته، خلال تنصيبه لمنصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

القسم علي الكتاب المقدس

تلتزم حفلات تنصيب الرؤساء  بأداء القسم علي الكتاب المقدس حيث بدأ  منذ عهد الرئيس جورج واشنطن في أول حفل تنصيب عام 1789.

كان من بين الحضور بيرمان والذي يشغل منصب رئيس جامعة يشيفا (جامعة يهودية في نيويورك)، كما قضي بيرمان قرابة 14 عاماً في المركز اليهودي، وهي جماعة أرثوذكسية حديثة مقرّها في الجانب الغربي من مانهاتن.

وكان أيضا من أبرز الحضور  الأب، فرانك مان، من أبرشية بروكلين الكاثوليكية الرومانية، والذي قال فى كلمته خلال حفل تنصيب دونالد ترامب : "بينما يتولى رئيسنا ونائب الرئيس مهامهما الجديدة، فإننا نطلب من الله بتواضع أن يغطيهما بحبه الدائم وحكمته وأن يمنحهما صفاء الذهن للتغلب على التحديات التي تنتظرنا والرحمة لخدمة جميع المواطنين بالإنصاف والنزاهة".

وتجمع فرانك مان صداقة غير متوقعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أنه اهتم بمقبرة عائلة الرئيس الأمريكي في كوينز .

ترامب ورجال الدين 

فيما كان أيضا من أبرز الحضور  القس لورينزو سويل من كنيسة 180 ديترويت، وهو بعد من بين الركائز الأساسية في حملة ترامب الانتخابية خلال 2024 حيث أنه أوضح أن ترامب طلب شخصياً من القس أن يكون حاضراً خلال حفل التنصيب.

وكان قد أدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية. كما أدى جيه دي فانس اليمين الدستورية نائبا له.

و يعد هذا الدخول الثاني  لترامب فى البيت الأبيض بعد نهاية فترته الأولى عام 2021، حيث أقيم حفل تنصيبه  بحضور مئات الشخصيات من حول العالم، وتم إقامة الحفل في الداخل على خلاف العادة.

وخلال كلمته فى حفل التنصيب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  "عصر الولايات المتحدة الذهبي بدأ الآن"، مضيفا "من اليوم فصاعدا، ستزدهر بلادنا وستُحترَم في كل أرجاء العالم"، معتبرا أن "مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت".

وأقسم دونالد ترامب حلال الحفل  على نسختين من الإنجيل، إحداهما أهديت له من قبل والدته في عام 1955، والأخرى تعود لأبراهام لنكولن، على "حماية الدستور".

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