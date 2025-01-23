رمسيس الثاني .. صحف إنجلترا تحتفي بصلاح ومرموش

احتفت صحيفة "بليتشر ريبورت" الإنجليزية بانضمام النجم المصري عمر مرموش لصفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت الصحيفة صورة لمرموش رفقة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع الملك رمسيس الثاني، وعلقت: "نجم مصر آخر يصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".



وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع عمر مرموش نجم منتخب مصر قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة 4 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصل ناديا مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت لاتفاق يقضى بانتقال عمر مرموش إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو "حوافز".