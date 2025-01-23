روسيا تهدد بالتصعيد| إدارة ترامب: الحديث عن ضم أوكرانيا للناتو غير مناسب

كشف ريتشارد ألين جرينيل مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمهام الخاصة عن موقف إدارة ترامب بشأن ضم أوكرانيا لحلف الناتو.

وحسب قناة العربية فإن مبعوث ترامب للمهام الخاصة أكد أن الحديث عن ضم أوكرانيا للناتو غير مناسب في هذا الوقت.

الخارجية الروسية

وأضاف ريتشارد ألين جرينيل لا يمكن توسيع حلف الناتو في ظل عدم التزام الدول بتعهداتها، وأن بلاده لن تدفع فاتورة الناتو في حين بعض الدول الأعضاء غير ملتزمة.

وكانت أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن إرسال الناتو قوات إلى أوكرانيا سيؤدي لتصعيد الصراع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.