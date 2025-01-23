هيخليكي تبطلي عياط | ياسمين عز للأزواج: امسح دموع مراتك بـ 100 دولار

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الأزواج بشأن طريقة إرضاء الزوجات عند البكاء.



وتابعت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بي سى مصر” قائلة:" أما مراتك حبيبتك تعيط ودموعها تنزل على خدها، ماتديهاش منديل، لغوا المنديل امسح لها دمعتها بـ 200 جنيه أو 100 دولار".

شغال فى البترول

وأضافت ياسمين عز:" لو أنت شغال عادي امسح الدمعة بفلوس مصري ولو شغال في شركة بترول يبقى بالدولار.

ووجهت ياسمين عز حديثها للسيدات قائلة:" مش بيقولك دموعك غالية عندي خليه يدفع بقى هي بتقبل الكاش أو الفيزا عادى لو كل دمعة حسبناها بفلوس شوفي هتعملي كام في الشهر، وهو هيخليكي تبطلي عياط".