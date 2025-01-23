كود تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على هاتفك.. فعلها الآن

شهدت مصر إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي لإجراء المكالمات في مصر “wifi calling مصر”، في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات في مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الإثنين 20 يناير 2025.

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling مكالمات الواي فاي في مصر

بدأت شركات الاتصالات في مصر تفعيل خدمة Wi-Fi Calling رسميًا، وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي الأرضي بدلاً من شبكة الهاتف المحمول، مما يحسّن من جودة الاتصال في الأماكن التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة، جاء هذا التحديث بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الإطلاق الرسمي للخدمة هذا الأسبوع.

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي

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ما هي خدمة Wi-Fi Calling؟

تعتمد خدمة Wi-Fi Calling على استخدام شبكة الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) لإجراء واستقبال المكالمات بدلاً من شبكة مزود الخدمة التقليدية، مما يجعلها حلاً فعالًا للأماكن ذات التغطية الضعيفة/ الميزة الأهم في هذه التقنية أنها لا تتطلب تطبيقات إضافية، بل تعمل مباشرة من خلال الهاتف المحمول بنفس سعر المكالمات العادية، وبدون أي رسوم إضافية.

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لجميع الشبكات في مصر

1- تفعيل Wi-Fi Calling على شبكة فودافون

الطريقة اليدوية: افتح إعدادات الهاتف. انتقل إلى "الشبكة والإنترنت" أو "إعدادات الاتصال". ابحث عن خيار "مكالمات الواي فاي" وقم بتفعيله.

التفعيل باستخدام الكود: اطلب الكود #400# لتفعيل الخدمة مباشرة.



2- تفعيل Wi-Fi Calling على شبكة أورنج

الطريقة اليدوية: افتح إعدادات الهاتف. اختر "الشبكة" أو "الاتصالات". ابحث عن خيار "مكالمات الواي فاي" وقم بتفعيله.

التفعيل باستخدام الكود: اطلب الكود #123# لتفعيل الخدمة بسهولة.



3- تفعيل Wi-Fi Calling على شبكة اتصالات

الطريقة اليدوية: افتح إعدادات الهاتف. اختر "الشبكة". ابحث عن خيار "مكالمات الواي فاي" وقم بتفعيله.

التفعيل عبر خدمة العملاء: اتصل برقم 333 لتفعيل الخدمة عبر ممثلي خدمة العملاء.



4- تفعيل Wi-Fi Calling على شبكة WE

الطريقة اليدوية: افتح إعدادات الهاتف. اختر "الشبكة". ابحث عن خيار "مكالمات الواي فاي" وقم بتفعيله.

التفعيل عبر خدمة العملاء: اتصل برقم 111 واطلب تفعيل الخدمة.



طريقة تفعيل Wi-Fi Calling على هواتف شاومي

إذا كنت من مستخدمي هواتف شاومي، فإن تفعيل الميزة يحتاج إلى خطوة إضافية:

افتح تطبيق الاتصال على هاتفك وأدخل الكود: ##869434##. انتقل إلى "الإعدادات" > "بطاقة SIM والشبكات المحمولة". اختر بطاقة SIM التي تريد تفعيل الميزة عليها، ثم قم بتفعيل خيار "إجراء مكالمات باستخدام Wi-Fi".

لماذا تعد خدمة Wi-Fi Calling مهمة؟

توفر خدمة Wi-Fi Calling العديد من الفوائد، من بينها:

تحسين جودة المكالمات في الأماكن ضعيفة التغطية.

عدم الحاجة إلى تطبيقات إضافية، حيث تعمل من خلال الهاتف مباشرة.

نفس سعر المكالمة العادية دون أي رسوم إضافية.

إمكانية استخدام الخدمة أثناء السفر دون الحاجة إلى تفعيل التجوال الدولي، طالما كنت متصلًا بشبكة Wi-Fi.

مع تفعيل خدمة Wi-Fi Calling رسميًا في مصر، أصبحت المكالمات الصوتية أكثر وضوحًا وسلاسة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة، وبفضل سهولة تفعيل الميزة من خلال الأكواد المخصصة لكل شركة، أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة منها بشكل مباشر دون أي تعقيدات.

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي “wifi calling مصر”

يأتي إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي wifi calling مصر ضمن استراتيجية شاملة للدولة المصرية لدعم التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية للاتصالات، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكات الواي فاي بدلاً من الاعتماد فقط على الشبكات المحمولة التقليدية، لحل مشكلة ضعفالشبكة فب عض الاماكن وتعتبر هذه الميزة حلاً فعالًا للأماكن التي تشهد ضعفًا في التغطية، مثل المباني المرتفعة والمكاتب المغلقة والمناطق النائية.

وقد أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخدمة ستعمل على جميع الهواتف الذكية التي تدعم ميزة مكالمات الواي فاي، دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية أو خطوات معقدة.

هل خدمة الاتصال عبر الواي فاي مجانية؟

تتم المكالمات عبر خدمة الاتصال عبر الواي فاي بنفس رقم الهاتف الخاص بالمستخدم، وبتكلفة المكالمات العادية دون أي رسوم إضافية، كما يتم التنقل بين شبكة الواي فاي والشبكة المحمولة بسلاسة خلال المكالمة، مما يضمن عدم انقطاعها.

تفعيل wifi calling سامسونج

هواتف سامسونج الحديثة تدعم بشكل كامل ميزة مكالمات واي فاي، مما يوفر تجربة اتصال أكثر استقرارًا للمستخدمين، لتفعيل تفعيل wifi calling سامسونج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى "الإعدادات". التوجه إلى "الاتصالات". الضغط على "WiFi Calling" أو "الاتصال عبر الواي فاي". تفعيل الخدمة والاتصال بشبكة واي فاي موثوقة.

بعد تفعيل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من إجراء المكالمات بسلاسة عبر الواي فاي، خاصة في الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكة.

مكالمات واي فاي أندرويد “wifi calling مصر ”

تدعم معظم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ميزة مكالمات واي فاي، ويمكن تفعيلها عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى "الإعدادات". اختيار "الشبكات والاتصال". البحث عن خيار "الاتصال عبر الواي فاي" وتفعيله. التأكد من الاتصال بشبكة إنترنت مستقرة.

كما توفر بعض شركات الاتصالات تطبيقات مخصصة لدعم هذه الميزة على أجهزة أندرويد القديمة التي لا تدعم الخدمة بشكل افتراضي.

برنامج اتصال عبر الواي فاي

مع وجود هذه الميزة الجديدة، لم يعد المستخدم بحاجة إلى تحميل أي برنامج اتصال عبر الواي فاي، حيث يتم دعم الخدمة بشكل تلقائي داخل نظام تشغيل الهاتف، سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

في السابق، كان المستخدمون يعتمدون على تطبيقات خارجية مثل واتساب، سكايب، وفايبر لإجراء مكالمات عبر الواي فاي، لكن مع إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي رسميًا، أصبح بإمكان المستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى هذه التطبيقات، مما يوفر تجربة أكثر راحة وسهولة.

اتصال مجاني عبر الإنترنت بأي رقم هاتف بالعالم

من المزايا الإضافية التي يبحث عنها الكثيرون هي إمكانية اتصال مجاني عبر الإنترنت بأي رقم هاتف بالعالم، إلا أن خدمة الاتصال عبر الواي فاي لا تعني إجراء مكالمات دولية مجانية، بل يتم محاسبة المستخدم بنفس تكلفة المكالمات العادية وفقًا لنظام الاشتراك الخاص به.

ومع ذلك، يمكن لبعض المستخدمين الاعتماد على تطبيقات تتيح اتصال مجاني عبر الإنترنت بأي رقم هاتف بالعالم مثل جوجل فويس وسكايب، ولكن تبقى مكالمات الواي فاي عبر شركات المحمول هي الأفضل من حيث الجودة والموثوقية.

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي

كيف يتم تفعيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي؟

لتفعيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

التأكد من أن الهاتف يدعم الخدمة من خلال إعدادات الجهاز. التواصل مع مزود الخدمة لتفعيل الميزة على الخط الخاص بك. الاتصال بشبكة واي فاي موثوقة ذات سرعة عالية. تفعيل خيار "الاتصال عبر الواي فاي" في إعدادات الهاتف.

مزايا إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي

وبعد إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي أتيحت العديد من المزايا للمستخدمين، أبرزها:

تحسين جودة الصوت في المناطق ضعيفة التغطية.

عدم الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

استخدام نفس رقم الهاتف لإجراء واستقبال المكالمات.

التبديل التلقائي بين الشبكة المحمولة والواي فاي دون انقطاع المكالمات.

دعم معظم الهواتف الذكية الحديثة.

هواتف لن تدعم مكالمات الواي فاي

وكشف خبراء التكنولوجيا أنبعض الهواتف القديمة لن تتمكن من استخدام مكالمات الواي فاي، خاصة تلك التي لا تدعم شبكات الجيل الرابع (4G).

هذه الأجهزة ستظل تعتمد على الشبكات التقليدية في إجراء واستقبال المكالمات، ولن تستفيد من هذه الميزة الحديثة.

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي

كيف تعمل مكالمات الواي فاي؟

وفقًا لما ذكره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن مكالمات الواي فاي هي تقنية حديثة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية العادية عبر الإنترنت باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال المباشر بشبكة المحمول.

وتعتمد هذه التقنية على الإنترنت الأرضي لتوفير تغطية قوية في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة، مما يجعلها حلاً فعالًا في الأماكن المزدحمة أو ضعيفة الإشارة.

وتُقدم مكالمات الواي فاي للمستخدمين بنفس تكلفة المكالمات العادية، حيث يتم احتسابها وفقًا لنظام المحاسبة الخاص بكل مشترك، دون فرض أي رسوم إضافية.

الأجهزة التي تدعم مكالمات الواي فاي

بحسب موقع "Sperview" البريطاني، فإن قائمة الهواتف التي تدعم مكالمات الواي فاي تشمل الأجهزة التالية:

أجهزة Apple:

iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)، XR، XS Max، XS، 11، 11 Pro، 11 Pro Max، 12، 12 mini، 12 Pro، 12 Pro Max، 13، 13 mini، 13 Pro، 13 Pro Max، 14، 14 Plus، 14 Pro، 14 Pro Max، 15، 15 Plus، 15 Pro، 15 Pro Max، 16، 16 Pro، 16 Plus، 16 Pro.

يجب أن يكون الجهاز مُحدثًا لنظام iOS 17.4 أو أحدث.

أجهزة سامسونج:

تشمل سلسلة Galaxy A04s, A05s, A13, A14, A15, A23, A25, A34, A33, A52, A53, A54, A55، بالإضافة إلى S21 Family، S21 FE، S22 Family، S23 Family، S24 Family، وأجهزة التابلت مثل Tab A7 Lite، Tab A8، Tab A9، إلى جانب الأجهزة القابلة للطي Z Flip3 5G، Z Flip4، Z Flip5، Z Flip6، Z Fold3 5G، Z Fold4، Z Fold5، Z Fold6.

أجهزة نوكيا:

نوكيا C12، نوكيا G22.

أجهزة جوجل:

Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Fold، 8/Pro وما بعدها.

أجهزة سوني:

Xperia 1V، Xperia 10V وما بعدها.

أجهزة شاومي:

جميع الأجهزة التي تحتوي على معالجات Snapdragon.

أهمية مكالمات الواي فاي للمستخدمين

تُعتبر مكالمات الواي فاي تطورًا كبيرًا في عالم الاتصالات، حيث توفر تجربة اتصال أكثر سلاسة واستقرارًا، خاصة في الأماكن التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة الخلوية.

وتساعد هذه الخدمة في تحسين جودة الصوت وتقليل حالات انقطاع المكالمات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للكثير من المستخدمين.

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي

هل جهازي يدعم مكالمات الواي فاي؟

إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الواي فاي، يمكنك التحقق من الإعدادات الخاصة بجهازك أو زيارة موقع الشركة المصنعة.

كما يُنصح بالتأكد من تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار، حيث تتطلب بعض الأجهزة تحديثات برمجية لتفعيل الميزة.

مع دخول مكالمات الواي فاي حيز التنفيذ رسميًا في مصر، سيستفيد ملايين المستخدمين من هذه التقنية التي تضمن لهم تجربة اتصال أكثر كفاءة، خاصة في المناطق ضعيفة الإشارة