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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الاتصال عبر الواي فاي.. طريقة تفعيل ميزة Wi-Fi Calling على الأيفون والأندرويد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي
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يُعد الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi Calling) خيارًا متقدمًا يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية باستخدام شبكات الواي فاي بدلاً من الاعتماد على الشبكات التقليدية. تُعد هذه الميزة حلاً مثاليًا لتحسين جودة الصوت والتواصل في المناطق ذات التغطية الضعيفة أو المعدومة. إذا كنت من المهتمين بتفعيل هذه الميزة على هاتفك، فإليك خطوات إعدادها بالتفصيل:

التأكد من دعم الهاتف للميزة

أول خطوة لتفعيل الاتصال عبر الواي فاي هي التحقق من أن هاتفك يدعم هذه الميزة. يمكنك ذلك من خلال مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهازك أو زيارة موقع الشركة المصنعة. غالبًا ما تكون الأجهزة الحديثة مدعومة بهذه الخاصية، ولكن التأكد يظل خطوة أساسية.

تحديث نظام التشغيل

تحديث نظام التشغيل هو جزء لا يقل أهمية عن الخطوات الأخرى. تأكد من أن هاتفك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص به، سواء كان iOS في أجهزة آيفون أو نظام أندرويد. التحديث يضمن توافر جميع الإعدادات والخيارات المتعلقة بالميزة.

الاتصال بمزود الخدمة

قبل الانتقال إلى تفعيل الميزة على الهاتف، يُفضل التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك للتأكد من أن ميزة الاتصال عبر الواي فاي مدعومة على خطك. بعض الشركات قد تتطلب منك تفعيل الميزة عبر تطبيقها الخاص أو من خلال موقعها الإلكتروني. هذه الخطوة تضمن توافق الخدمة مع خط الهاتف الخاص بك.

تفعيل الميزة على الهاتف

على أجهزة آيفون:

افتح تطبيق "الإعدادات".

اختر "الهاتف".

اضغط على خيار "الاتصال عبر الواي فاي".

قم بتفعيل الخيار واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

على أجهزة أندرويد:

افتح تطبيق "الإعدادات".

اختر "الشبكة والإنترنت" أو "الاتصالات" حسب نوع الجهاز.

ابحث عن خيار "الاتصال عبر الواي فاي" وقم بتفعيله.

اختبار الميزة

بعد الانتهاء من التفعيل، يمكنك اختبار الميزة بسهولة. قم بإجراء مكالمة أثناء الاتصال بشبكة واي فاي مستقرة وسريعة. إذا نجحت المكالمة، فهذا يعني أن الميزة تعمل بشكل صحيح. تأكد من اختبار الاتصال في ظروف مختلفة لضمان استقرار الخدمة وجودتها.

 

الاتصال عبر الواي فاي يُعتبر حلاً فعالًا لتحسين تجربة الاتصال الهاتفي، خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة. مع خطوات بسيطة تبدأ بالتحقق من دعم الهاتف للميزة وتحديث نظام التشغيل، وصولًا إلى التفعيل عبر إعدادات الجهاز، يمكن للجميع الاستفادة من هذه التقنية المتقدمة التي تجعل التواصل أكثر سهولة ووضوحًا.

آيفون أندرويد الواي فاي الاتصال المكالمات الهاتفية

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