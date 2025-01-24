فلسطينيون يبدأون إصلاح ما تبقى من منازل داخل غزة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن اليوم هو السادس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وهذا بجهود جمهورية مصر العربية وقطر والوسطاء وعلى مدار الأيام الماضية شاهدنا عودة الفلسطينيين للأماكن التي هجروا منها قسرًا بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دينا سالم ببرنامج «المراقب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النازحون الذين كانوا يتواجدوا في منطقة المواصي عادوا إلى المناطق الذين كانوا يسكنون بها، مشيرًا إلى أن المواطنين الفلسطينيين عادوا بالفعل إلى بعض المناطق التي دمرت بفعل الاحتلال الإسرائيلي وبدأوا في استصلاح ما تبقى من منازل في تلك المناطق كمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة والبدء في العودة إلى مدينة رفح الفلسطينية رغم أنها مدينة منكوبة ومعظم البنية التحتية للمدينة دمرت بالقصف الإسرائيلي.

وتابع: « الشعب الفلسطيني بدء في استخدام الجرافات لفتح الطرق في داخل رفح لتسهيل حركة عودة النازحين إلى مدينة رفح».