قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشر الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي حرام أم حلال؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل
ليلة حزينة فى الزمالك .. إصابة حمزة المثلوثي و خسارة مباراة | ما القصة؟
فضل ليلة الإسراء والمعراج .. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية
حادث يتسبب في شلل مروري بامتداد محور المشير
سورة تمنع الفقر وتجلب الرزق سريعا.. أوصى النبي بقراءتها فاغتنموا خيراتها
الأمم المتحدة: تعليق التحركات الرسمية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن
مفتي الجمهورية يوضح الحكمة الإلهية لفرض الزكاة وشروط استحقاقها.. فيديو
رسميا .. مصطفي العش يوقع للأهلي لمدة 6 أشهر قادما من زد
التخطيط: دور مرتقب للشركات المصرية "حكومية وخاصة" لإعادة إعمار العراق
بعد غد.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمركز بني سويف
دعاء الجمعة الأخيرة من رجب المستجاب.. يزيد الرزق ويزيل الهم ردده حتى غروب الشمس
بسبب العاصفة إيوين | إلغاء الرحلات الجوية والقطارات والعبّارات في بريطانيا وإيرلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكتب نتنياهو: تأخر الانسحاب من لبنان إلى ما بعد مدة الـ60 يومًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
×

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أعلن مكتب نتنياهو رسميا أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

ويزعم مكتب نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل بعد من قبل الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان مشروط بانتشار الحيش اللبناني في الجنوب.ولفت ألى أن الخروج التدريجي للجيش الإسرائيلي من لبنان سيستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا كبيرًا على بلدات قضاء حاصبيا، ومرجعيون والنبطية.

وتنتهي يوم الأحد المقبل 26 يناير 2025 مهلة الـ60 يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عبر عمليات التفجير في القرى الجنوبية الحدودية وتحليق الطيران الحربي والمسير.

واتفق حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار نهاية نوفمبر الماضي، بعد شهور من التصعيد المتبادل بينهما ما تسبب في مقتل وإصابة المئات من الجانبين، واغتيال عدد من قيادات حزب الله على رأسهم حسن نصر الله.

لبنان نتنياهو الاحتلال الجيش الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

خطبة آخر جمعة من رجب .. الموضوع والدروس المستفادة

جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض للجمهور 4 مخطوطات من العصر الفاطمي

المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: إكرام الجار والإحسان إليه من شروط إيمان المسلم

بالصور

فستان مجسم.. أحلام تستعرض جمالها في صورها الجديدة

احلام
احلام
احلام

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

فيديو

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد