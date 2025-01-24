الجيش السوداني يقترب من فك الحصار عن القيادة العامة

اقترب الجيش السوداني من فك الحصار عن القيادة العامة في الخرطوم، ووصلت القوات السودانية إلى سلاح الإشارة بالعاصمة بحري.

وأوضحت فضائية "العربية" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن قوات الجيش السوداني بأم درمان تلتحم بقوات سلاح الإشارة بالخرطوم بحري.

وكان الجيش السوداني؛ اتهم ميليشيات الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي.

وقال الجيش السوداني في بيان صادر أمس الخميس "إنه مواصلة لسلوكها الإجرامي الحاقد على البلاد وشعبها وبعد أن ضيقت عليها قواتنا الخناق بكل محاور الق-تال، عمدت مليشيا آل دقلو الإرها-بية صباح اليوم إلى إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه".

وأضاف الجيش السوداني أن هذا التصرف الحاقد يكشف مدى إجرام وانحطاط هذه المليشيا قيادةً وأفراداً ومساندين، ويوضح بجلاء مدى ضلوعها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحر-وب بحق المواطن السوداني وممتلكاته، الأمر الذي يزيدنا عزماً على ملاحقتها في كل مكان حتى نطهر كل شبر من رجسهم ودناءتهم، ولنتفرغ بعدها بعون الله لإعادة إعمار كل ما دمرته أيديهم الآثمة بهذا البلد وشعبه".