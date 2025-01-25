الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بيراميدز بالدوري

اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز غدا في الدوري الممتاز.

وشارك مصطفى العش ونيجك جراديسار، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز.

وخاض العش وجراديسار مرانهما الأول اليوم بعد انضمامهما رسميًّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي في أول ظهور لهما.

وضم الأهلي السلوفيني نيجك جراديسار قادمًا من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، فيما تم ضم مصطفى العش، لاعب نادي زد، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

