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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركي آل الشيخ يثير الجدل حول عمرو دياب.. ويتنبأ له بمستقبل باهر خلال 30 سنة

تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور عن عمرو دياب و يتنبأ له بمستقبل مستمر خلال ٣٠ سنة
تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور عن عمرو دياب و يتنبأ له بمستقبل مستمر خلال ٣٠ سنة
علا محمد
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احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بنجاح حفل الموسيقار العالمي، هانز زيمر الذي أقيم في الرياض، أمس الجمعة، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا إلى جانب عدد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي والشخصيات العامة.

وشارك “تركي” صورة مع الفنان عمرو دياب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ونجوم الوسط الفني منهم المنتج حمادة إسماعيل والمنتج طارق الجنايني.

وكتب “تركي”: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة.. ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم".


وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تعاونه مع الموسيقار هانز زيمر خلال الفترة المقبلة فى أعمال موسيقية جديدة.

ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك رفقة هانز زيمر ، وكتب معلقًا: "التقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر…الأسطورة Hans Zimmer …تناقشنا كثيرًا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبًا… ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدًا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة…أيضا عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له…كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها… لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى .

عمرو دياب تركي آل الشيخ حفل بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي ال شيخ

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