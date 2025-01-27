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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح دراسية بالسويد.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

منح دراسية
منح دراسية
محمد غالي
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تعلن الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم لمنحة دراسية مقدمة من جامعة لوند السويدية للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في الدراسات العليا.

وتهدف الدورة إلى تعزيز مفاهيم الابتكار والتحول والمرونة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD).


فتح باب التقديم لمنحة دراسية مقدمة من جامعة لوند السويدية

والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على منحة دراسية مقدمة من جامعة لوند بالسويد، للمشاركة في دورة تدريبية في الدراسات العليا تحت عنوان: "الابتكار والتحول والمرونة من أجل التنمية المستدامة" (Innovation, Transformation, and Resilience for Sustainable Development)، وذلك بالتعاون مع وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD).

تُقدم الدورة على ثلاث مراحل كما يلي:

- المشاركة عبر الإنترنت في الفترة من 9 أبريل 2025 حتى 4 مايو 2025.
- حضور الدورة في جامعة لوند بالسويد في الفترة من 6 مايو حتى 23 مايو 2025.
- يُعقد الامتحان النهائي عبر الإنترنت في الأسبوع الأخير من يونيو 2025.

ستتحمل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (SIDA) كافة مصاريف المشاركة في الدورة، بما في ذلك: الدراسة، الجولات الدراسية، الإقامة، بدل الإعاشة، وتذاكر الطيران.

للمهتمين بالاستفادة من المنحة، يرجى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالدورة وطريقة التقديم عبر الموقع الإلكتروني لجامعة لوند.

فوائد المشاركة في الدورة التدريبية

1. تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية: تتيح لك الدورة فرصة لتعميق معرفتك في مجالات الابتكار والتحول والمرونة، التي تعد من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

2. التفاعل مع خبراء دوليين: ستتمكن من التفاعل مع متخصصين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من تبادل الخبرات والأفكار.

3. دعم مالي شامل: تغطي الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (SIDA) كافة مصاريف الدورة، بما في ذلك الإقامة، وبدل الإعاشة، والجولات الدراسية، وتذاكر الطيران.

4. فرص للتطوير الشخصي والمهني: ستتاح لك فرصة تطوير مهاراتك القيادية والتواصلية، وهو ما يساهم في تحسين فرصك المستقبلية في مجال العمل أو الأكاديميا.

5. الاستفادة من بيئة تعليمية دولية: سيكون لديك فرصة للدراسة في جامعة لوند السويدية التي تعتبر واحدة من أرقى الجامعات العالمية في مجال الدراسات العليا.

6. شبكة علاقات دولية: ستتمكن من بناء شبكة من العلاقات مع طلاب وأكاديميين من مختلف الدول، ما يفتح أمامك فرص تعاون وشراكات مستقبلية.

7. مساهمة في التنمية المستدامة: ستكتسب المعرفة والمهارات التي تمكنك من المساهمة بشكل فعال في مشاريع التنمية المستدامة في منطقتك أو دولتك.


إذا كنت مهتمًا بالاستفادة من هذه الفرصة المتميزة، يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالدورة وكيفية التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة لوند،و لا تفوت فرصة المشاركة في هذا البرنامج الذي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير مهاراتك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

وزارة التعليم العالي جامعة لوند السويدية جامعة لوند الوكالة السويدية فتح باب التقديم للحصول على منحة دراسية

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