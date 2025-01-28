مدبولي: مصر مرت بالفترة الأصعب وحان وقت التفكير في مرحلة انطلاق حقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لوضع اطار مؤسسي لجميع النقاشات مع المتخصصين، وهو ما ظهر من خلال تشكيل اللجان الاستشارية في اطار التواصل والتكامل مع القطاع الخاص.

واضاف انه سيتم العمل على تفعيل كافة الاقتراحات والافكار المطروحة من هذه اللجان، مشيرا الى ان هدف اللجان تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع كافة الافكار في حيز التنفيذ وعرض التفاصيل الخاصة بعمل الحكومة والمؤشرات والارقام الخاصة بالجهود والاعمال في جميع المجالات لوضع تصور شامل بالمستهدفات.

واًوضح ان العالم اجمع يعاني من نفس المشاكل التي نواجهها في مصر ولكن درجة الحدة مختلفة والكل احمع ان هذه الفترة هي فترة فارقة في تاريخ البشرية.

وقال رئيس الوزراء ان مصر مرت بالفترة الاصعب وحان الوقت للتفكير في مرحلة انطلاق حقيقي للدولة المصرية، مشيرا الى ان هدفنا جميعا هو المواطن المصري الذي تحمل اعباء وضغوط شديدة مهما كان التبرير بان هذه الازمة عالمية.

واضاف ان المواطن في ظل هذه الضغوط لن يكون راضيا وغير مستقر وخصوصا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى ان الهدف من كافة اللجان الاستشارية هو مناقشة كيفية توفير كافة احتياجات المواطنين.