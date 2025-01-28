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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: 276 مليار جنيه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر

مدبولي
مدبولي
البهى عمرو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر خلال الفترة الماضية بلغ 276 مليار جنيه، و نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.


وتابع مدبولي: نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، وأي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها. 

وأضاف مصطفى مدبولي، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنين بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان، وأنه يطالب بعمل نقطة اتصال بين اللجنة والمجلس.

وأشار إلى أن " مفيش حد رئيس حد كلنا هنتكلم مع بعض بالاجتماع والهدف الوصول لحلول" وأن هناك استهداف للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.

وتابع:" نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".

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