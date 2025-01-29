«الشباب والرياضة ببني سويف» تستقبل وفدًا من أعضاء الرقابة والمعايير بالوزارة

استقبل هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف بمكتبه أمس المستشار محمود فوزي مدير عام التطوير والمعايير بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء للجنة الرقابة والمعايير في الجولة التي تابعت خلالها اللجنة لتفتيش على الهيئات الشبابية والرياضية.

يأتي ذلك في إطار خطة متابعة الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة على الهيئات الشبابية والرياضية برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وبتوجيهات دينا بيومى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير.

وضمت اللجنة الدكتور ياسر رشيدى رئيس اللجنة ومدير ادارة التفتيش على الهيئات الشبابية و حسام جمعه مدير عام التفتيش على الهيئات الرياضية ومحمد نصر عضو الرقابة والمعايير

بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة احمد برعى مدير إدارة المراجعة والحوكمة بالمديرية والدكتوره دعاء رمضان معاون المدير العام ومنسق لجنة الاستثمار.