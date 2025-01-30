ثورة جديدة بعالم التغريدات.. إيلون ماسك يطلق تطبيق المدفوعات على إكس في 2025

تستعد شركة إكس X، لإطلاق تطبيق المدفوعات الجديد X Money في وقت لاحق هذا العام، بالتعاون مع شركة المدفوعات الإلكترونية Visa كشريك رئيسي.

إكس تطرح تطبيق المدفوعات في وقت لاحق من هذا العام

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على المنصة، قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، إن تطبيق X Money سيوفر إمكانية إجراء التحويلات المالية والمدفوعات بين الأشخاص باستخدام البطاقات المصرفية، مع خيار التحويل إلى حساب مصرفي، على غرار خدمات Venmo. وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح الخدمة للمستخدمين بإيداع الأموال في المحفظة الإلكترونية X Wallet.

وتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية إيلون ماسك، لتحويل منصة إكس إلى “تطبيق شامل”، حيث أشار مالك المنصة سابقا إلى رغبته في أن يتمكن المستخدمون من إدارة كافة جوانب حياتهم المالية عبر إكس.

ومع أن تطبيق X Money يبدو بعيدا عن تحقيق هذه الرؤية في الوقت الحالي، تشير ياكارينو إلى أن الشراكة مع فيزا هي “الأولى ضمن سلسلة من الإعلانات الكبرى المتعلقة بـ X Money هذا العام.

وحتى الآن، لم تفصح الشركة عن تفاصيل محددة حول كيفية عمل التطبيق أو نموذج الإيرادات الخاص به.

ويأتي هذا في وقت تعاني فيه إكس تحديات مالية، إذ أشار إيلون ماسك في مذكرة داخلية، نشرت تفاصيلها عبر صحيفة “وول ستريت جورنال” حديثا إلى أن نمو المستخدمين راكد، وأن الإيرادات غير مرضية، وأن الشركة بشق الأنفس تحقق التعادل المالي.

جدير بالذكر أن إيلون ماسك، كان قد ألمح في تغريدة له في شهر أكتوبر من عام 2022، أنه ينوي إنشاء ما وصفه بـ "تطبيق كل شئ"، على غرار التطبيقات الصينية الفائقة التي تحظي بشعبية كبيرة في الصين مثل WeChat.

ويعمل تطبيق WeChat، الذي تديره شركة تينسنت الصينية، كمتجر شامل لجميع احتياجات المستخدمين عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للمستخدمين مراسلة الأشخاص، والقيام بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والدفع مقابل الأشياء عبر الإنترنت، والتسوق عبر الإنترنت، واستدعاء سيارة أجرة والعديد من الأشياء الأخرى.

