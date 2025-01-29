أحمد موسى: المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح حول مسألة التهجير وخطورتها على الأمن المصري والعربي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك حملة دعم مصرية لفلسطين على مدار الفترة الماضية، معلقا “الرئيس قال لا للتهجير، ولن نتراجع عن الموقف التاريخي وثوابت مصر في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الشعب المصري كله رافض للتهجير”.

وأكد أن “فلسطين وشعبها تعرضا للظلم”، قائلاً "صاحب الأرض الفلسطينية يعود لها بعد 15 شهرا من التهجير والحرب .. مشهد تاريخي لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم على الركام".

وتابع "لا تهجير .. الحل هو العمل على حل الدولتين .. الفلسطيني يعيش في دولته والصهويني في بلده .. تهجير الفلسطينيين لن يحل القضية الفلسطينية".

وأكد على ضرورة التسوية السياسية الشاملة لإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

