وزيرة البيئة: درجات الحرارة العالية تؤثر على الزراعة والأمن الغذائي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف البيئة معقد ومتغير، مشيرا إلى أن البيئة تغيرت عن أوقات سابقة، وكان لا بد من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة حتى نصل للمواطن والإنسان العادي.

وقالت ياسمين فؤاد، خلال لقاء لها لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، انه عند وجود درحات حرارة عالية ومرتفعة تؤثر على الزراعة وتؤثر على الأمن الغذائي ورزق الفلاح وتسبب جفاف الأررض أو أمطار تسبب غرق في الأراضي، مما يكون له تأثير مباشر على البيئة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن فكرة الفيديو عن تغير المناخ قمت بشرح تفاصيله حتى تستوعيها المواطن عن مخاطر التغيرات المناخية.