رئيس الوزراء العراقي: 12 مذكرة تفاهم في إطار مسار تعزيز التعاون مع مصر

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن هناك أرض خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون في جميع المجالات مع مصر، ووقعنا 12 مذكرة تفاهم في إطار مسار تعزيز التعاون مع مصر.



وأوضح رئيس الوزراء العراقيأ، الإصلاحات الأخيرة مكنت الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل واسع، وهناك تحديات اقتصادية مشترك بين مصر والدول العربية بالكامل. 12 مذكرة تفاهم.

وأضاف محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر لهم دور كبير في تحقيق الهدنة في غزة، وبلاده تدعم كل الجهود، من أجل الاستقرار والوقف الشامل للحرب، ومنع الاحتلال من الاتساع في المنطقة.

وأوضح أن العراق موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونرفض عملية تهجير الفلسطينيين في الدول المجاورة، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.