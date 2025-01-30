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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيمن الرقب: أهل غزة يرفضون التهجير عادوا لمنازلهم رغم أنها مهدمة

عودة النازحين
عودة النازحين
أسامة علي
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كشف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس  تفاصيل الرد الرسمي والشعبي في فلسطين على مخططات التهجير .

وقال أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” أن الرد الرسمي جاء عبر السلطة الفلسطينية والفصائل  عبر بيانات رسميه رافضة للتهجير .

الرد الشعبى

وتابع الرقب: بالنسبة للرد الشعبي فجاء عبر عودة النازحين من شمال غزة إليها مرة أخرى يوم 26 يناير الجاري.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية قائلا:" خلال يومي 26 و 27 من يناير كان المشهد مهيب حيث عودة 400,000 فلسطيني من الجنوب إلى الشمال لمنازلهم رغم علمهم انها حطام.

وأكد استاذ العلوم السياسة  أن الشعب الفلسطيني يرفض التهجير تماما وأن كانوا يبحثون عن حل مؤقت حتى إعادة إعمار غزة بإمكانهم تهيئته منطقة النقب لأهالي غزة فهي جزء من الأراضي الفلسطينية.

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