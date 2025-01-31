تحرير17 محضرا وإنذارا خلال حملة مكبرة على الأسواق بمطروح

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح بالتعاون مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى و التموين و مديرية العمل و التأمينات الاجتماعية و المرافق و الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمطروح مرور مفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم و الفنادق بمدينة مرسي مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن أعمال اللجنة أسفرت اليوم الخميس عن تحرير 5 محضر ما بين نظافة وأشغال طريق وتحرير 12 إنذارا لعدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وعدم التأمين على بعض العاملين وعمل ملفات وعقود لهم.

كما قامت اللجنة بإعدام كمية 12 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجهت لجنة المرور إلى أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالنظافة العامة وأسعار السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة حفاظاً على الصحة العامة و حياة المواطنين،مع التأكيد على استمرار و تكثيف حملات المرور و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة استمرار جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصاً على سلامة المواطنين ومنع أى تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، اليوم، بجولة تفقدية بمدينة العلمين، بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين، حيث تابع نائب المحافظ سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما سلم عددًا من المواطنين نموذج الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بعد توقيعه من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في إطار الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز طلباتهم.

كما شملت الجولة، تفقد مستشفى العلمين، بحضور الدكتور إسلام عساف، مدير مديرية الصحة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واطمأن نائب المحافظ على الحالات المحجوزة بالمستشفى، مؤكدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى، وجاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح خالد شعيب، محافظ مطروح.