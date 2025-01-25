قافلة خيرية توزع ماعز ومواد غذائية مجانا على قاطنى المناطق الصحراوية ببراني| صور وفيديو

نفذت جمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى بالتعاون مع جهاز التعمير و محافظة مطروح قافلة خيرية بتجمع الرابية جنوب مدينة سيدى برانى بحضور اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز التعمير والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى والدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية اصول.

حيث تم توزيع كمية من المواد الغذائية والبطاطين والماعز وحلويات للأطفال بمنطقة الرابية فى عمق الصحراء .

واستقبل أهالى سيوة وقاطنى منطقة الرابية الشرقية والتى تبعد عن مدينة برانى بـ70 كيلو مترا جنوبا فى عمق الصحراء القافلة الخيرية بحالة من السعادة والفرحة .

وقال فرج سعيد من اهالى الرابية اشكر جميع القائمين على هذه القافلة الخيرية لوصول الدعم لنا فى منازلنا فى عمق الصحراء مضيفا أننا ننتظر مثل هذه القوافل لدعم الأسر الأكثر احتياجا .

وأكدت الدكتورة رانيا رضوان انه تم المشاركة بقافلتين لأهالي كل من مدينتى سيوة وقرية الرابية جنوب مدينة سيدى برانى.

واضافت ان القافلتين ضمت توزيع ٦٠ أسره ماعز،و٢٠٠ بطانيه،و٢٠٠ شنطه سلع غذائيه ،و٣٠٠ حلويات اطفال، وعمل ٦ اسقف منازل لتأوى أصحابها من امطار وبرد الشتاء وحر الصيف ،بالاضافة إلى حفر ٥ أبيار تخزين مياه.

ووجهت الشكر لجهود وتعاون محافظة مطروح لإنجاح أعمال القافلة. وتوجيهات ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتذليل كافة العقبات ،وكذلك الشكر لجهود الدعم من كافة الجهات المعنية والمشاركة ومنها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي برئاسة اللواء دكتور أمون مرتضى ، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى ،واللواء وليد منصور رئيس مدينة سيوة وكل الجهود المشاركة في الوصول إلى المستحقين من أهالي المناطق المستهدفة.

واكد اللواء امون مرتضى ابو عمر ان منطقة الرابية الشرقية تبعد عن مدينة برانى بحوالة 70 كيلو مترا وهذا التجمع لا يوجد به شبكة تليفونات محمول ويفتقر الى العديد من الخدمات .

وأضاف ان القافلة تبعث برسالة اطمئنان للاهالى بان الدولة المصرية فى ظل حياه كريمة وتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي تصل الى كافة المناطق وتحرص على حياه كريمة للمواطن البسيط .