ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

تعد الغيبوبة الكبدية (Hepatic Encephalopathy) حالة خطيرة تحدث نتيجة فشل الكبد في التخلص من السموم، مما يؤدي إلى تراكم الأمونيا في الدم وتأثيرها على المخ. وتعد من أخطر مضاعفات أمراض الكبد المزمنة.

أعراض الغيبوبة الكبدية وطرق تجنبها والإسعافات الأولية لها

وتعتبر الغيبوبة الكبدية حالة خطيرة تتطلب تدخلاً سريعًا، ويمكن الوقاية منها بالتحكم في أمراض الكبد المزمنة، واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الحالة.

إذا ظهرت أعراض الغيبوبة، يجب التوجه فورًا إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.



أعراض الغيبوبة الكبدية

وتنقسم أعراض الغيبوبة الكبدية حسب تطور الحالة إلى 4 مراحل رئيسية، وهم :

ـ المرحلة الأولى (أعراض خفيفة) :

صعوبة في التركيز والانتباه.

تقلبات مزاجية غير مبررة.

مشاكل بسيطة في الذاكرة.

اضطرابات النوم مثل الأرق أو النعاس المفرط.



ـ المرحلة الثانية (أعراض متوسطة) :

ارتباك وخلل في الإدراك.

رعشة في اليدين عند محاولة الإمساك بالأشياء (Asterixis).

تغيرات في الشخصية والسلوك (مثل العدوانية أو الاكتئاب).

تباطؤ في ردود الفعل الحركية.



ـ المرحلة الثالثة (أعراض شديدة) :

ارتباك شديد وعدم القدرة على التحدث بوضوح.

هلوسة وفقدان القدرة على التمييز بين الواقع والخيال.

ضعف في العضلات وفقدان التنسيق الحركي.

خمول شديد قد يؤدي إلى فقدان الوعي المتقطع.



ـ المرحلة الرابعة (الغيبوبة التامة) :

فقدان كامل للوعي وعدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية.

اضطرابات في التنفس وضغط الدم.

احتمال فشل وظائف الجسم الحيوية، مما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل العلاجي السريع.

الغيبوبة الكبدية

طرق تجنب الغيبوبة الكبدية

ويمكن الوقاية من الغيبوبة الكبدية، وذلك بالتحكم في العوامل التي تؤدي إلى تفاقم أمراض الكبد، ومنها:

اتباع نظام غذائي صحي:

ـ تقليل تناول اللحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية الثقيلة واستبدالها بالبروتينات النباتية والأسماك.

ـ تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والملح.

ـ الإكثار من الخضروات والفواكه لتحسين وظائف الكبد.

السيطرة على أمراض الكبد المزمنة:

ـ الالتزام بتناول أدوية الكبد والتليف حسب إرشادات الطبيب.

ـ تجنب المشروبات الكحولية تمامًا، لأنها تزيد من تدهور وظائف الكبد.

ـ علاج التهابات الكبد الفيروسية مثل فيروس B وC قبل أن تتفاقم إلى تليف.

الحفاظ على نمط حياة صحي:

ـ شرب الكثير من الماء لطرد السموم من الجسم.

ـ ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لتحسين الدورة الدموية ووظائف الكبد.

ـ تجنب استخدام الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، لأنها قد تؤثر على الكبد.

الإسعافات الأولية للغيبوبة الكبدية

في حالة الاشتباه بحدوث غيبوبة كبدية، يجب التصرف بسرعة لإنقاذ حياة المريض، وذلك عبر..

ـ طلب الإسعاف فورًا لنقل المريض إلى المستشفى.



ـ وضع المريض في وضعية مريحة على جانبه لمنع حدوث اختناق بسبب القيء أو إفرازات الفم.



ـ تجنب إعطاء المريض أي طعام أو شراب حتى لا يزيد الضغط على الكبد.



ـ مراقبة العلامات الحيوية مثل معدل التنفس وضغط الدم والنبض حتى وصول الطوارئ.



ـ التأكد من عدم وجود نقص في السكر، لأن انخفاض نسبة السكر في الدم قد يزيد من فقدان الوعي.