أسوان .. مصرع شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بمركز إدفو

لقى شخص مصرعه نتيحة تعرضه لطلق نارى من شخص آخر فى ظروف غامضة بمركز إدفو بأسوان ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شخص على يد آخر إثر تلقيه طلق نارى فى ظروف غامضة، وذلك تحديدا عند منطقة الزيدان بقرية الرمادى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحرى حول أسباب الواقعة، وتبين بالتحريات الأولية أن الشاب لقى مصرعه إثر تلقيه طلق نارى من آخر، ولم يتبين السبب الرئيسي وراء ذلك حتى الآن.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريقين فى مكانين مختلفين نشب فى مخزن ومنزل ، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريقين ، الأول اندلع فى مخزن بالمدينة الصناعية الجديدة شرق مدينة أسوان وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع اندلاع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتدادها للورش الحرفية والصناعية المجاورة.

واندلع الحريق الثانى بمنزل قديم مكون من طابقين يتم استخدامه ورشة لخشب الأثاث المنزلى بالقرب من كلية الدراسات الإسلامية بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وتم إخماد الحريق.

ولم تسفر وقائع الحريق عن خسائر فى الارواح أو إصابات، وجارى حصر التلفيات ومعرفة سبب اندلاع الحريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

فيما تعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة لحالة إغماء بشكل مفاجئ بنجع المواساة بقرية البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد باستقبال وحدة نجع المواساة لـ 6 حالات من أسرة كاملة بعد تعرضهم إغماء بشكل مفاجئ دون سبب معلوم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.