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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يعطي ظهره لفريق.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لجمهور الزمالك

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
يمنى عبد الظاهر
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علق الإعلامي إبراهيم فايق على خسارة الزمالك أمام بيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب إبراهيم فايق :"‏الثابت الوحيد في معادلة الزمالك المتغيره باستمرار هو جمهوره فقط لا غير.. يتحمل ولا يعطي ظهره أبدا لفريقه ولايجني مالا أو منصب أو وضع اجتماعي.. الكل يستفيد إلا من اتخذ عهدا على نفسه أن يقف بقلبه وفي اعتقاده وسيكولوجيته: "بنشجعه علشان يكسب.. مش بنشجعه علشان بيكسب".

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصريالممتاز “ دوري نايل”.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاطا هجوميا مكثفا من الزمالك  بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدىوفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.


وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فىالدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف على أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك


وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة

وشهدت الدقيقة 30 انفرادا تاما بالمرمى من مصطفى شلبي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدهاشريف إكرامي عن مرماه فتابعها الجزيري بتسديدة اخرى ابعدها شريف إكرامي مرة اخرى وحرم تقدم الزمالك .

وشهدت الدقيقة 44 تبديلا اضطراريا في صفوف الزمالك بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد

ونجح فيستون ماييلي في إحراز هدف تقدم بيرامديز في الدقيقة 58 بعد تمريرة أمامية استلمها فيستون ماييلي منيمين منطقة الجزاء ثم مر من محمود الونش وسدد كرة من يمين منطقة الــ 6 ياردات لتسكن الشباك.

وعزز مصطفي فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 64 بعد تمريرة من إبراهيم عادل وضعت مصطفى فتحي في انفراد تامبالمرمى لينجح في تسجيل الهدف الثاني .

ونجح إبراهيم عادل في تعزيز  تقدم بيراميدز في الدقيقة 70 بعد عرضية ارضية من رمضان صبحي من يمين منطقةالجزاء قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك

الزمالك عبد الله السعيد بيراميدز جروس زيزو ابراهيم فايق

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