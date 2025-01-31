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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برعاية وزارة الثقافة .. نيران الأناضول تختتم عروضها بأوبرا القاهرة

فرقة نيران الأناضول التركية
فرقة نيران الأناضول التركية
قسم الفن
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برعاية وزارة الثقافة إختتمت فرقة نيران الأناضول التركية عروضها التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالمسرح الكبير حيث تغادر القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ لتقديم حفل مساء الإثنين 3 فبراير على المسرح الرومانى .

فعلى مدار 3 أيام متصلة ( الأربعاء ، الخميس ، الجمعة 29 ، 30 ، 31 يناير ) نجحت الفرقة بكامل نجومها فى رسم لوحة إبداعية مميزة حققت خلالها إنتصاراً فنياً وإعلامياً جديداً بمصر وإقبالاً جماهيرياً كبيراً جاء نتيجة براعة الأداء وتكامل العناصر الفنية من إضاءة ، ديكور ، ملابس ، موسيقى إضافة إلى التصميمات الحركية الفريدة لـ ألبير إكسوى والإخراج المتقن للمدير الفنى مصطفى أردوغان إلى جانب موضوع العرض الذى تناول الصراع الأبدى بين الخير والشر وتجسد فى مجموعة من المشاهد البراقة الراقصة كان منها مراسم النار، أنهار اللهيب ، رقصة النار، شجرة الحياة ، باندورا، جيش الظلام، أيام النور، رقصات الحرب ، إنتصار الشر، رقص شرقى ، النهضة ، الميلاد الجديد، رثاء، رقصة الأشباح، جيش النور ، الموزاييك، تلاطم الأمواج ، السلام ، رامو، شجرة تجديد الحياة، أكثر خصوبة وثراء، النداء .

فرقة نيران الأناضول

جدير بالذكر أن فرقة "نيران الأناضول " تأسست عام 1999 على يد المخرج مصطفى أردوغان تحت إسم "سلاطين الرقص"، بهدف تسليط الضوء على ثراء التراث الثقافي لمنطقة الأناضول وتُعد احد أبرز الفرق المتخصصة عالميًا، طافت العديد من دول العالم محققة نجاحات إستثنائية منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، الصين، الأردن، هولندا، وغيرها ، قدمت أكثر من 8500 عرض حي شهدها أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، ونالت إعجاب النقاد والجمهور بفضل المهارات الفائقة والإبداع الفني لأعضائها.

وزارة الثقافة دار الأوبرا الأوبرا نيران الأناضول فرقة نيران الأناضول

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