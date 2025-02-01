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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نهال عنبر: لو كنت على علم بمقلب رامز جلال لطلبت آجر أعلي

نهال عنبر
نهال عنبر
أحمد البهى
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حلت الفنانة نهال عنبر ضيفة علي برنامج “ مع نزار الفارس ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة الرابعة . 

وكشف الفنانة نهال عنبر ان أجرها في برنامج رامز جلال ، والذي ظهرت فيه منذ عدة سنوات ، كان يماثل أجرها فى أى برنامج آخر .

وتابعت نهال عنبر أنا لو كانت علي علم انها ستكون ضيفة علي برنامج رامز جلال لطلبت آجر أعلي لان البرنامج به نسبة مخاطرة .

نهال عنبر تحذر : 

حذرت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، من شخص ينتحل شخصيتها ويتحدث باسمها لاستقطاب الشباب وإغرائهم بالمشاركة في الأعمال الفنية.

وكشفت نهال عنبر، أن هذا الشخص قام بتسجيل رقمه باسمها، مدعيًا أنه يوفر فرص كاستنج ومشاركة في المسلسلات داخل مصر وخارجها، وهو أمر غير صحيح تمامًا.

وأوضحت أنها تفاجأت من صديق أخبرها عن هذا الأمر، مما دفعها للتحذير من التعامل مع هذا الشخص، ومطالبة الجميع بالتنبيه عليه ونشر رقمه للتحذير منه.

نزار الفارس نهال عنبر الفنانة نهال عنبر مع نزار

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