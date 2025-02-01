موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد

تطرح منصة watvh it الحلقات الأخيرة من مسلسل “ إقامة جبرية ” من بطولة الفنانة هنا الزاهد ، يوم الأربعاء القادم ، فى تمام الساعة الثانية عشر صباحًا .

هنا الزاهد

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

هنا الزاهد فى مسلسل أقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي،ومن إخراج أحمد سمير فرج.

فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” :

وكان آخر اعمال الفنانة هنا الزاهد هو فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” ، والذي حقق نحاجًا كبيرًا ، وقام ببطولته الفنان هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد .