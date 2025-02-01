فستان قصير .. شيماء سيف تبهر متابعيها بخسارة وزنها

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت شيماء سيف، مرتديه فستان قصير باللون السود اللامع، وجاء الفستان بتصميم لافت ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيماء سيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيه بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.

ونعرض لكم صور شيماء سيف