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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ شمال سيناء: وقف إطلاق نار في غزة انتصار سياسي كبير للدولة المصرية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
هاني حسين
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أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مصر أكثر دولة تقوم بمساندة القضية الفلسطينية ولها دور فاعل في هذا الشأن .

وقال  خالد مجاور في حواره  مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يعتبر انتصار سياسي كبير للدولة المصرية ".

وتابع خالد مجاور:" الدور المصري كان حاسما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار "، مضيفا:" الرئيس السيسي يؤكد دائما أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ".

واكمل خالد مجاور :" مصر لا تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ومصر تقدم الدعم المستمر لقطاع غزة والقضية الفلسطينية ".

ولفت خالد مجاور :" الاحتلال الإسرائيلي كان يخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ". 

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