محافظ شمال سيناء: وقف إطلاق نار في غزة انتصار سياسي كبير للدولة المصرية

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مصر أكثر دولة تقوم بمساندة القضية الفلسطينية ولها دور فاعل في هذا الشأن .

وقال خالد مجاور في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يعتبر انتصار سياسي كبير للدولة المصرية ".

وتابع خالد مجاور:" الدور المصري كان حاسما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار "، مضيفا:" الرئيس السيسي يؤكد دائما أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ".

واكمل خالد مجاور :" مصر لا تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ومصر تقدم الدعم المستمر لقطاع غزة والقضية الفلسطينية ".

ولفت خالد مجاور :" الاحتلال الإسرائيلي كان يخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ".