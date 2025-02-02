الأهلي يضرب مودرن سبورت بثلاثية في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي ومودرن سبورت بنتيجة 3-0، في المباراة المقامة حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل نيجك جراديشار الهدف الأول من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 29 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة من محمد مجدي أفشة.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة سحرية من السلوفيني نيجك جراديشار.

وحرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي الجديد على التواجد أثناء مباراة النادي الأهلي ونظيره مودرن سبورت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب أشرف بن شرقي عن اللقاء بداعي الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السابق الريان القطري منذ 10 أيام.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، كريم الدبيس، إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات.

الهجوم: نيجـك جرديشارد.

يجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.