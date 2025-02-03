الحاجة وعكسها | لص يتسلق عمارة هربًا من الأهالي بشبرا.. وآخر لإنقاذ أطفال بحريق شقتهم في فيصل

في حالات كثيرة، تظهر الحاجة وعكسها في شوارع مصر، ففي أحد شوارع شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تم تصوير فيديو يظهر فيه لص يتسلق جدران العمارة هربًا من الأهالي، بينما على النقيض التام في أحد شوارع فيصل يظهر بعض الشباب التي تجسد معاني الشهامة والمروءة حينما يتسلقون جدران عمارة سكنية عالية لإنقاذ أسرة من حريق شقتهم.

لص يهرب من الأهالي

في الواقعة الأولى التي انتشرت بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت لقطات مصورة محاولة هروب لص من الأهالي بمنطقة شبرا الخيمة بتسلقه جدران عمارة بعد اكتشافهم سرقته.

تسلق المواسير والمناشر

تمكن اللص من تسلق المواسير والمناشر ودخل شقة في الطابق الأول حتى يهرب من الأهالي ولكن تم محاصرته والإمساك به والتحفظ عليه، حتى تم تسليمه إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وقال أحد شهود العيان إنه أثناء تفتيش المتهم عثروا بحوزته على كيس به مشغولات ذهبية وسلاسل فضة.

شباب تنقذ ثلاث أطفال من حريق بشقتهم السكنية

على الجانب الآخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الشباب يتسلقون جدران عمارة في منطقة فيصل لإنقاذ ثلاث أطفال بعد أن إلتهم الحريق شقتهم السكنية الواقعة في منطقة كعابيش.

تسلق البلكونات والنوافذ لإنقاذ الأسرة من الحريق

ظهر في مقطع الفيديو قيام شباب بتسلق واجهة العقار من خلال البلكونات ونوافذ الشقق المجاورة للوصول إلى الشقة التي تعرضت للحريق وإنقاذ الأطفال العالقين بها، وتم انقاذهم بالفعل بمساعدة الشباب الذين أكدوا بمواقفهم النبيلة أن معادن الرجال تظهر في المحن والشدائد.

احتفاء كبير بشجاعة الشباب

احتفى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بشجاعة الشباب في انقاذ الأطفال خلال الحريق الذي نشب في شقتهم السكنية وسرعة رد فعلهم وتسلقهم جدران العقار بدون خوف أو تردد رغم خطورة الموقف.

تامر حسني يتفاعل مع الواقعة ويشيد بالشباب

تفاعل النجم تامر حسني أيضًا مع واقعة انقاذ الشباب لأطفال شقة فيصل التي تعرضت للحريق، حيث قام بإعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا على الفيديو ومشيدًا بتحرك الشباب السريع حيث قال: "بجد دول شباب مصر الجدعان الرجالة اللي يستاهلوا يتكرموا والدنيا كلها تتكلم عليهم، بينقذوا أطفال من حريق رهيب في بيتهم وفي دور عالي زي ده، وطالعينلهم من بره على البلكونات، كل التحية والتقدير، يارب احفظ الجميع".