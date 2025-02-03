متحدث الإسكان يكشف تفاصيل مشروع مدينة العبور

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي، باسم وزارة الإسكان، أنه سيكون هناك وحدات كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن الطرح سيكون بمدينة العبور، بمساحات تتراوح بين 86 و132 مترًا مربعًا، وذلك من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، سيتم الحجز وفقًا لأسبقية التقديم، على أن تُقدَّم الطلبات بمقر الصندوق في مدينة نصر.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيتم فتح باب الحجز رسميًا يوم الأحد 16 فبراير 2025، مع تحديد قيمة جدية الحجز بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده.

وتابع المتحدث الرسمي، بأسم وزارة الإسكان، أن السداد خلال 3 أو 5 سنوات: يكون السداد بفائدة البنك المركزي مضافًا إليها 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية.