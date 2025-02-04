كتاب ونقاد السينما تحتفى بمئوية هدى سلطان وشكرى سرحان

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما حفل تكريم السينما المصرية بأكاديمية الفنون بالهرم، ويتم خلال الحفل تكريم أسماء السينمائيين الذين تمر هذا العام ذكرى ميلادهم المئوى وهم الكاتب الكبير سعد الدين وهبة والفنانة الكبيرة هدى سلطان وفتى السينما المصرية الذهبى النجم شكرى سرحان والفنان الكوميدى الكبير أمين الهنيدى.

يقام الحفل فى السادسة مساء الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 بقاعة ثروت عكاشة للفنون بالمبنى الجديد بأكاديمية الفنون بالهرم.

هدى سلطان

وُلدت هدى سلطان في عام 1925م في كفر أبو جندي بمركز قطور في محافظة الغربية، واسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال، وهي شقيقة الممثل محمد فوزي.

أظهرت منذ صغرها موهبتها الكبيرة في الغناء، لكن حياتها الفنية بدأت بشكل جدي عندما قررت أن تسلك طريق الفن.

جاءت هدي سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها مخالفة رغبة الأسرة لتدخل عالم الفن، ورُغم تلك الصعاب، استطاعت أن تثبت موهبتها بعد أن أنتج لها شقيقها محمد فوزي فيلما وأصبحت معروفة في الوسط الفني.

بدأت مسيرتها الفنية بشكل رسمي في السينما بعد اكتشافها من المنتج جبرائيل تلحمي الذي منحها دورًا في فيلم “ست الحسن”، وكان هذا الفيلم بداية شهرتها، حيث تغير اسمها إلى هدى سلطان، ومن ثم حصلت على دور البطولة في فيلم “حكم القوي” في عام 1951.

وقد قدمت هدى سلطان خلال مسيرتها الفنية أكثر من 70 فيلما منها “نساء بلا رجال” و"مكتوب على الجبين" و"حميدو" و"بيت الطاعة" و"تاكسي الغرام" و"سوق السلاح"، و"من نظرة عين" الذي كان آخر ظهور لها كضيفة شرف.

وبالإضافة إلى أفلامها، كان لهدى سلطان بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية.