عرض مسلسل «ولاد الشمس» فى النصف الأول من رمضان

حددت الشركة المنتجة لمسلسل “ولاد الشمس” عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

تدور أحداث “ولاد الشمس” في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والدراما، حيث يتناول العمل قضايا حياتية من زوايا جديدة تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية بشكل مميز.

6 أيام

وكشف الفنان أحمد مالك عن ارتباطه الشخصي ببعض المراحل الزمنية التي يتناولها فيلمه الجديد “6 أيام وعملت إيه فينا السنين”، مؤكًدا أن الفيلم يعكس فترات مشابهة في حياته.

وأضاف “مالك” في تصريحات لـ"صدى البلد": “تجربة الفيلم كانت زي إني ببص على عمري وشريط حياتي قدامي، وأنا سعيد بالمشاركة في عمل درامي بيجمع بين الرومانسية والحياة بشكل صادق ومميز ، أي فيلم شبابي بيكون فتح سوق جديدة من الإبداع زي فيلم "الحريفة" والبحث عن منفذ السيد رامبو ، والنهارده "6 أيام"

تدور أحداث “6 أيام” حول لقاء غير متوقع يجمع بين يوسف وعالية بعد سنوات طويلة من الفراق الذي فرضته ظروف قهرية، وبينما اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته.