54 ألف جنيه شهريا.. وظائف بالإمارات والسعودية.. 5 أيام فقط للتقديم

يبحث العديد من المواطنين عن فرص العمل بالخارج وخاصه الخليج العربي، التي أعلنت عنها وزارة العمل، بتوفر 95 فرصة عمل في كل من الإمارات والسعودية بالتعاون مع سلاسل تجارية كبرى.
تأتي هذه الفرص من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للمواطنين في الخارج.
فرص العمل بالخارج بالسعويه والامارات
فيما يلي بعض من التخصصات المطلوبة والرواتب للوظائف في السعودية والإمارات، وكيفيه التقديم والشروط المطلوبه.
رواتب فرص العمل في السعودية
تتراوح الرواتب بين 3100 و3600 ريال سعودي، ما يعادل 13.40* 3600= 48,240 جنيه مصري تقريبًا.
التخصصات المطلوبة في السعودية
- 2 شيف أجبان
- 2 شيف أسماك
- 3 خباز حلواني
- 3 شيف جزارة
رواتب فرص العمل في الإمارات
أما في الإمارات، فإن الرواتب تتراوح بين 3000 و3900 درهم إماراتي، ما يعادل 13.69 * 3900= 53,391 جنيه مصري.
التخصصات المطلوبة في الإمارات
- 20 شيف أجبان
- 20 شيف أسماك
- 25 خباز حلواني
- 20 شيف جزارة
شروط التقديم للوظائف في السعودية والإمارات
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال
- توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة
- تذاكر سفر كل عامين
- مؤهل دراسي لا يقل عن متوسط
- الحد الأدنى للعمر 18 عامًا
كيفية التقديم على فرص العمل في السعودية والإمارات
يمكن التقديم عبر الرابط التالي:-
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2TX1DR9S70azGNU8w3L0af77279kr5NDjqvuT6CouidUOTFIRDNTWThQTU5aWFhaNFhSTkRRUDNKVC4u&route=shorturl
- الدخول على الرابط.
- اضغط على "فرص عمل جديدة".
- ستظهر لك فرص العمل في السعودية والإمارات، اضغط عليها.
- قم بتسجيل بياناتك وإرفاق المستندات المطلوبة (الاسم، الرقم القومي، صورة البطاقة الشخصية،المؤهل الدراسي، شهادة الخبرة).
- اضغط على "تسجيل الطلب".
فرص العمل في الإمارات والسعودية
تعد فرص العمل في الإمارات والسعودية فرصة هامة للراغبين في تحسين وضعهم المهني والمالي، حيث توفر هذه الوظائف رواتب مجزية ومزايا عديدة، وعلى المهتمين التقديم في الوقت المحدد وتوفير جميع المستندات المطلوبة للحصول على فرصة للعمل في أحد الأسواق الخليجية.