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الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد اللغة الإنجليزية ورابط التقديم
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد اللغة الإنجليزية ورابط التقديم

وظائف
وظائف
محمد غالي
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يبحث المواطنين عن الوظائف الخاليه التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 20 ألف معلم مساعد في مادة اللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

على المتقدم رفع المستندات التالية بصيغة (jpg) وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا لكل مستند
1. صورة شخصية حديثة.
2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).
3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4. المؤهل الدراسي.
5. الدبلوم التربوي (للمؤهلات التي تتطلبه).
6. المؤهل الأعلى إن وجد.
7. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (لذوي الإعاقة).
9. إيصال الإيداع البنكي.

اجراءات هامه عند التقديم بوظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

- لن يتم قبول الطلبات إذا كانت المستندات غير أصلية أو غير واضحة.
- يجب رفع المستندات بصيغة (jpg)، وتأكد من أن البيانات المسجلة مطابقة تمامًا للمستندات.
- الاحتفاظ بأصول الأوراق المرفقة في حال طلبها يوم الاختبار.
- يجب الحصول على رقم التسجيل بعد إتمام التسجيل لضمان التحقق من نجاح التقديم.

شروط وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

يشترط في المتقدم للوظيفة ما يلي:-

1. أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بأي عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره.
4. ألا يكون قد فُصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدور القرار أو الحكم 4 سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
6. الحصول على مؤهل عال تربوي، مع دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.
7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) أو أعلى.
8. اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.
9. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات.
10. يجب التقديم في المحافظة التي يتبعها محل إقامة المتقدم وفقًا لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.
11. سداد رسوم قدرها 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أحد البنوك المحددة.
 

المؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

1. كليات لا تتطلب دبلوم تربوي

  - كلية التربية (بجميع التخصصات).
  - كلية الدراسات الإنسانية (شعبة التربية).
  - كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي).
  - كلية التربية النوعية (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).

2. كليات تتطلب دبلوم تربوي

  - كلية الآداب (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
  - كلية الألسن (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
  - كلية اللغات والترجمة (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
  - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
  - كلية الحقوق (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
  - كلية الإعلام (شعبة أو قسم اللغة الإنجليزية).
 

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