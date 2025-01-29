بمرتبات 122 ألف جنيه.. آخر موعد لتقديم طلبات الوظائف بالإمارات.. هل تنطبق عليك الشروط

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل عن توفر 50 فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة للجنسين (ذكور وإناث)، لتوفير وظائف للشباب في الخارج.

وظائف الامارات 2025

وهذه الفرص تأتي ضمن الجهود المستمرة لتقديم حلول فعالة للشباب في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومن المتوقع أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس المقبل.

تفاصيل الوظائف والراتب بوظائف الامارات

تتوفر فرصة شاغرة للعمل كمدرب رياضي متخصص في الإعداد البدني بإحدى الأندية الرياضية في الإمارات. تشمل المهام تدريب الأفراد والفرق الرياضية لتحسين الأداء البدني واللياقة.

سيحصل الموظف على راتب شهري قدره 9000 درهم إماراتي، ما يعادل 122 ألف جنيه مصري، وذلك بالإضافة إلى بدل السكن وبدل الانتقالات، مما يضمن بيئة عمل مريحة وداعمة.

شروط التقديم بوظائف الامارات براتب 122 الف جنيه

لخريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها، يجب أن يكون العمر بين 30 و 40 عامًا مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

المؤهل الدراسي بكالوريوس في التربية الرياضية.

العمر بين 25 و 40 عامًا.

الخبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدرب معتمد من الاتحادات الرياضية أو المعاهد المتخصصة.



المزايا بوظائف الامارات براتب 122 الف جنيه

ساعات العمل 8 ساعات يوميًا وفقًا لقانون العمل الإماراتي.

عقد عمل لمدة سنتين، مما يضمن استقرارًا وظيفيًا.

راتب شهري شامل يصل إلى 9000 درهم إماراتي، مع بدل السكن وبدل الانتقالات.

تأمين طبي كامل وفقًا للقوانين الإماراتية.

تذكرة سفر لاستقدام الموظف إلى الإمارات.



طريقة التقديم بوظائف الامارات براتب 122 الف جنيه

يجب على الراغبين في التقديم تعبئة استمارة البيانات باللغة الإنجليزية، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected].

وظائف الامارات براتب 122 الف جنيه مصري

تعد هذه الفرص من أبرز العروض التي يمكن أن تسهم في دعم الشباب العربي الباحث عن فرص عمل مميزة في الإمارات، حيث توفر بيئة عمل داعمة ومجزية. على الراغبين في التقديم الإسراع في إرسال طلباتهم قبل انتهاء الموعد المحدد.