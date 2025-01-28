استمرار تلقى طلبات وظائف السكك الحديد حتى هذا الموعد

تستمر الهيئة القومية للسكك الحديد، بالتعاون مع الجهاز الادارى للدولة في تلقي طلبات التشغيل على عدد من الوظائف الشاغرة بالهيئة، بينها عمال ومهندسين ووظائف تخصصية حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وبدأ التقديم يوم الأحد 19 يناير لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 ويبحث الراغبون في التقديم عن خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة.

وللتقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 يجب اتباع الخطوات الآتية:

_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

_ يقوم المتقدم بالضغط على (الوظائف) فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

- وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة (تقديم الطلب) قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على (استعلام).

شروط التقديم في وظائف السكك الحديدية لعام 2025



ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا ميلاديـًا.

ـ ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكك الحديدية 2025 كالآتي:



- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.