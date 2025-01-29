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وظائف جديدة لصالح وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وظائف جديدة لصالح وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية | تفاصيل

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
آية الجارحي
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن وظائف جديدة لصالح وزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية.

وظائف وزارة التربية والتعليم 2025

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وتتوافر وظائف معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (منيا القمح - فاقوس -ديرب نجم - الصالحيه الجديده - شرق الزقازيق- الحسينية)

الجهة طالبة الإعلان: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الجهه التابع لها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وظيفة معلم اللغة الإنجليزية 

الوظيفة المطلوبةمعلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الشرقية بالإدارات التعليمية( منيا القمح - فاقوس -ديرب نجم - الصالحيه الجديده - شرق الزقازيق- الحسينية)


المهارات الأساسية المطلوبة:

أن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىشروط  التقديم لوظيفة معلم مساعد لغة انجليزية

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا

مستوى المؤهل: مؤهل عال
 

المؤهلات المطلوبة:

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة إنجليزية

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة إنجليزية
 

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة إنجليزية

مؤهل عال-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة إنجليزية

مؤهل عال-التربية النوعية تخصص لغة إنجليزية

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة إنجليزية

التقدير: ألا يقل عن مقبول


المستندات المطلوبة:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي



موعد التقديم لوظيفة مدرس مساعد لغة انجليزية

بداية الإعلان: 2025/01/27

نهاية الإعلان: 2025/02/26

ملاحظات هامة جدًا يجب مراعاتها أثناء التسجيل:


- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع .
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
-في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية و على الاخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)



التقديم لوظيفة مدرس مساعد

 التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها 

يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

محافظة الشرقية وظائف وظيفة جديدة معلم مساعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وظائف وزارة التربية والتعليم 2025 وزارة التربيةوالتعليم

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