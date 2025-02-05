جدو: الڤار يزيد من أخطاء الحكام وإلغاؤه أفضل

علق محمد ناجي جدو، المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التحكيم في لقاء الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال جدو عبر تصريحات تلفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق: “كولر لو كان بيحكم مكانش هيحسب طرد على أحمد توفيق في مباراة الأهلي وبيراميدز.. والـ VAR يزيد من أخطاء الحكام وإلغاؤه أفضل”.

من جانب اخر، أعلنت رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100000 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السبــ.ـاب الجماعي من الجماهير.

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد ناصر محمود معوض الشناوي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد توفيق محمد حسن لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد للعبة خطــ.رة.

توقيع غرامة مالية على نادي بيراميدز قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول الفريق على عدد ست بطاقات (صفراء - حمراء)