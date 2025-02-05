بعد تألقهما .. قرار جديد من حسام حسن بشأن «الشحات» وإمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي قريب من العودة للمنتخب المصري خلال المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أن إمام عاشور أيضًا قريب من العودة للفراعنة بعد التألق مؤخرًا مع الفريق الأحمر.

وقال في حديثه التليفزيوني : "بنسبة 99.9% إمام عاشور سيتواجد في قائمة منتخب مصر".

وخاض إمام عاشور مع الأهلي خلال الموسم الجاري 20 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف فيما صنع 3 أهداف. فيما خاض حسين الشحات 22 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان حسين الشحات وإمام عاشور تم استبعادهم من حسابات حسام حسن في التوقف الدولي الأخير وحسب ما ذكره أمير هشام سيعودان من جديد للمنتخب في المعسكر المقبل.