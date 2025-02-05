تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق .. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود توافق تام بين مصر والعراق حول ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الاقتصادية الثنائية كانت محور اهتمام خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث أشاد الأخير بأداء شركات التشييد والبناء المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، مؤكدًا كفاءتها في تنفيذ المشروعات قبل الجداول الزمنية المحددة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة العراقية تتخذ خطوات لإسناد مشروعات جديدة للشركات المصرية، ما يفتح مجالات أوسع لعمل الشركات والعمالة المصرية في العراق، كما تم التطرق إلى ملف التعاون في مجال النفط، حيث من المقرر أن يقوم وزير البترول المصري بزيارة قريبة إلى العراق لبحث هذا الملف مع نظيره العراقي.

