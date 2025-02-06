جيش الاحتلال: مقـ.تل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة بغزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، أعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة في غلاف غزة الشمالي.

وقالت الخارجية الصينية: “نعارض بقوة المقترح الأمريكي بتهجير سكان غزة، وندعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الخارجية الصينية، أن غزة ليست ورقة مساومة سياسية، غزة يجب ألا تكون هدفا لقانون الغاب، الحرب دمرت قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

وجاء أيضًا أن حكم الفلسطينيين لأرضهم مبدأ مهم يجب الالتزام به في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.